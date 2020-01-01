مسؤول أمريكي: المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستبدأ خلال أسبوعين

واشنطن /سما/

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستبدأ في الناقورة في 14 أكتوبر في مقر الأمم المتحدة وسيستضيفها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على أن يحضرها شينكر شخصيا.

وأوضح شينكر في مؤتمر صحفي له عبر الهاتف، أن الإتفاق بين لبنان وإسرائيل رعته الولايات المتحدة وهو نتيجة ثلاث سنوات من الانخراط الدبلوماسي قامت به أميركا بطلب من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

ورحبّت الولايات المتحدة اليوم الخميس، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو ، بالأتفاق التاريخي كما وصفته بين لبنان وإسرائيل لبدء محادثات لحل الخلافات الحدودية بينهما جرى التوصل إليه "تحت رعاية الولايات المتحدة" ، بحسب واشنطن بوست .

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان من واشنطن ان هذا الإتفاق يأتي ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة استمرت لنحو ثلاث سنوات بين الجانبين حول إطار مشترك للمفاوضات البحرية، وسيتيح للدولتين الشروع بمباحثات من شأنها أن تفضي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والإزدهار للبنانيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأشار بومبيو إلى انها خطوة بالغة الأهمية تخدم مصالح لبنان وإسرائيل، والمنطقة، والولايات المتحدة"، معرباً عن امله في انطلاقة "سريعة" للمباحثات حول الحدود البحرية بأسرع وقت .