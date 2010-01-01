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حماس تعلن إصابة نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري بفيروس "كورونا"

الخميس 01 أكتوبر 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن إصابة نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري بفيروس "كورونا"



غزة /سما/

أظهرت نتائج الفحوصات الطبية، إصابة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري بفيروس كورونا، المستجد، كوفيد-19.

وأجرى العاروري جميع الخطوات الصحية اللازمة، ويلتزم العزل لحين تماثله للشفاء، وفق ما نقل موقع حركة حماس الرسمي على الانترنت.

الجدير بالذكر أن العاروري يقيم في تركيا منذ عام 2010، وتحديداً عقب الإفراج عنه من قبل سلطات الاحتلال ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط.

وانتخب العاروري نائب برئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، خلال انتخابات الحركة التي أجريت في عام 2017.

 

#صالح العاروري #حماس #فيروس كورونا

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