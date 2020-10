"الدفاع الأمريكية" تنشر صورة لأول سفينة حربية جزائرية تزور الولايات المتحدة

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس صورة لأول قطعة بحرية حربية جزائرية تزور الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في حسابها على "تويتر": "سفينة البحرية الجزائرية "صومام 937" تبحر أمام تمثال الحرية في ميناء نيويورك، ما يجعلها أول سفينة تابعة للبحرية الجزائرية تزور الولايات المتحدة".

وتأتي تغريدة الوزارة تزامنا مع زيارة وزير الدفاع مارك إسبر للجزائر اليوم الخميس، ضمن جولة تشمل بلدان المغرب العربي.

#ThrowbackThursday: Algerian navy ship Soummam (937) sails past the Statue of Liberty in the New York Harbor, marking the first time an Algerian navy ship has visited the U.S. pic.twitter.com/2DE77my4tx