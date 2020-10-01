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"الدفاع الأمريكية" تنشر صورة لأول سفينة حربية جزائرية تزور الولايات المتحدة

الخميس 01 أكتوبر 2020 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الدفاع الأمريكية" تنشر صورة لأول سفينة حربية جزائرية تزور الولايات المتحدة



واشنطن /سما/

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس صورة لأول قطعة بحرية حربية جزائرية تزور الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في حسابها على "تويتر": "سفينة البحرية الجزائرية "صومام 937" تبحر أمام تمثال الحرية في ميناء نيويورك، ما يجعلها أول سفينة تابعة للبحرية الجزائرية تزور الولايات المتحدة".

وتأتي تغريدة الوزارة تزامنا مع زيارة وزير الدفاع مارك إسبر للجزائر اليوم الخميس، ضمن جولة تشمل بلدان المغرب العربي.

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