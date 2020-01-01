  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكم المحلي تسلم أول مجموعة رخص بناء في الأغوار الشمالية

الخميس 01 أكتوبر 2020 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم المحلي تسلم أول مجموعة رخص بناء في الأغوار الشمالية



الاغوار /سما/

 سلم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الخميس، أول مجموعة من رخص البناء للمواطنين في منطقة الأغوار الشمالية.

وقال الصالح، حسب بيان للوزارة، " اننا نواجه مخططات الاحتلال بكل المقومات التي اقرتها لنا القوانين الدولية وحقنا بهذه الأرض، التي لم نعد نعترف بتصنيفاتها، وإننا في الوزارة نؤسس لسيادة دولة فلسطين على أراضيها حسب معايير القانون الدولي الانساني، وحسب الاتفاقات الموقعة التي تعطي صلاحية التخطيط للسلطة الفلسطينية في كامل اراضيها المحتلة عام 1967.

وأضاف "اليوم ندشن معا خط آخر من خطوط المواجهة وهو التخطيط المقاوم، ليكون رافدا مهما من روافد المقاومة الشعبية، التي تستند إلى الحق والعدل والقانون الدولي الإنساني، فإذا الاحتلال امتلك الغطرسة والقوة الغاشمة ونقض الاتفاقيات، فإننا نمتلك الإرادة والحق في هذه الأرض".

وأضاف الصالح: "عندما قررت القيادة بان الاغوار خط أحمر، توجب علينا جميعا، وزراء ومسؤولين ومواطنين، أن نكون جنودا في الميدان لرسم هذا الخط، وإننا في الحكومة الفلسطينية وضعنا خطة شاملة للأغوار، اساسها وضع كل الموارد المتاحة في سبيل تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

وتابع: قمنا بتشكيل اللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والبناء في بلدات: كردلا، وبردلا، وعين البيضا، والمالح، والمضارب البدوية، بعد إعداد خطة التنمية المكانية الاستراتيجية لمحافظة طوباس والاغوار الشمالية واعداد المخطط الاقليمي لمنطقة شمال شرق الاغوار، الذي يعتبر مبادرة ريادية على مستوى الوطن اضافة الى التدخلات التخطيطية والتنموية وتتضمن اعداد مخططات هيكلية وخطط تنموية للتجمعات المحلية خصوصا تلك الموجودة في المناطق المسماة "ج".

واكد أن إصدار هذه التراخيص هي حق لنا ولمواطنينا، ونحن في وزارة الحكم المحلي نقوم بواجبنا ومتمسكين بهذا الحق، وهذه التراخيص سلاح قانوني بيد المواطن رغم كل ممارسات الاحتلال وتعاليه على القوانين.

وتم تسليم الرخص للمواطنين خلال حفل أقيم في بلدة كردلا، حضره وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاص، وممثل مكتب الامم المتحدة للمستوطنات البشرية أحمد الاطرش، واللجنة المحلية المشتركة للتنظيم والبناء، ورؤساء الهيئات المحلية وعدد من الأهالي في المنطقة.

#مجدي الصالح #رخص بناء #الاغوار #الحكم المحلي

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام : لا معلومات بدون ثمن

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير

وزارة الصحة : انتشار "كورونا" سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

الأخبار الرئيسية

غيث

هآرتس: ماذا وراء اعتقال إسرائيل لمحافظ القدس 18 مرة خلال سنتين دون لائحة اتهام؟

مصادر: جولات واتصالات مرتقبة بين فتح وحماس تبحث دخول الانتخابات بقائمة مشتركة

لبنان يعلن عن التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية

860x484 (25)

الديمقراطية: التفاهمات بين فتح وحماس ما زالت أولية وليست تفصيلية..!

وزيرة الصحة : تسجيل 8 حالات وفاة 521 اصابة جديدة بكورونا