فلسطين تشارك في الدورة الـ67 لمؤتمر "الأونكتاد"

نيويورك /سما/

شاركت دولة فلسطين، اليوم الخميس، في أعمال الدورة السابعة والستين لمجلس مؤتمر التجارة والتنمية لمنظمة الأمم المتحدة (الأونكتاد) بصفتها عضوا كامل العضوية في المؤتمر، حيث تم نقاش التقرير المقدم من وحدة فلسطين.

وقد شارك رئيس الوزراء محمد اشتية في رسالة مسجلة، أشار فيها إلى أهمية التقرير والتوثيق الذي تقوم به "الأونكتاد" للأوضاع الاقتصادية في فلسطين، والتحديات التي يواجهها نتيجة ممارسات الاحتلال غير القانونية، وقيود اتفاقية باريس، وازدياد تردي الأوضاع في ظل جائحة "كورونا"، واحتجاز الأموال الفلسطينية.

وشارك سكرتير عام "الأونكتاد"، و كذلك رئيس وحدة فلسطين، في ملاحظات من التقرير، حيث تم التطرق إلى الصعوبات التي تواجه عملهما، خاصة في ظل منع إسرائيل لفريق "الأونكتاد" من زيارة فلسطين في الفترة السابقة.

وشارك في النقاش 20 دولة بصفتها الوطنية، وألقيت كلمات باسم المجموعات المختلفة منها مجموعة الـ77 + الصين، وكلمة الاتحاد الأوروبي، والمجموعة الإفريقية، والتعاون الإسلامي، ومجموعة آسيا والباسيفيك، والجامعة العربية، فيما ألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين كلمة دولة فلسطين نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني.

وشملت الكلمات في معظمها تحميل القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي وازدياد البطالة، وأعرب المتحدثون عن استعدادهم واستمرارهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال المشاريع المختلفة، ودعم "الأونكتاد" من خلال وحدة فلسطين، وتقديم المساعدة لشعبنا.