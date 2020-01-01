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الأردن: تسجيل 8 وفيات و1276 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الخميس 01 أكتوبر 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: تسجيل 8 وفيات و1276 إصابة جديدة بـ "كورونا"



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الوفيات في المملكة إلى 69 منذ بداية الجائحة.

كما سجلت بحسب الموجز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، 1276 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 13101، فيما سجلت 126 حالة تعاف جديدة.

وتوزعت الإصابات في المحافظات الأردنية على النحو التالي: عمّان (538)، الزرقاء (534)، البلقاء (119)، إربد (24)، لواء الرمثا (1)، جرش(23) ، مأدبا (11)، الكرك (3)، المفرق (7)، العقبة (5)، معان (5)، عجلون(5).

#الاردن #فيروس كورونا

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