اسرائيل تعلن آلية التنقل عبر معابر الضفة وقطاع غزة خلال "عيد العرش"

القدس المحتلة /سما/

اعلنت اسرائيل طبيعة الحركة عبر معابر الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسبوع المقبل وعيد العرش.

ووفقا للمواقع العبرية ففي يومي الجمعة الموافق 2/10 والسبت الموافق 3/10 لن يُسمح بالمرور من معابر الضفة، ما عدا في معبريْ برطعة والنبي إلياس، ومعبر نعلين الذي سيكون مفتوحًا وسيعمل على النحو المتبع خلال أيام الجمعة.

وستعمل هذه المعابر على نطاق محدود، وسيُسمح بالدخول إلى إسرائيل في الحالات التالية:

• الدخول إلى إسرائيل عن طريق معابر الضفة الغربية وغزة سيكون متاحاً أمام الحالات الإنسانية العاجلة فقط، ولمجموعات معيّنة من الأشخاص الذين سيكون بإمكانهم مواصلة الدخول إلى إسرائيل من خلال التصاريح الهادفة الخاصة الموجودة بحوزتهم، وذلك وفقاً للتفاصيل الواردة ضمن الفقرة التالية.

• خلال هذه الأيام سيُسمح بشكل استثنائي بمرور العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يملكون تصاريح العمل في فروع الطب والتمريض فقط.

واضاف موقع واللا العبري نقلا عما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية قوله" أنه وفي ظل إغلاق الكورونا المفروض في إسرائيل بهدف تقليص حركة تنقل الأشخاص وكبح تفشي المرض وانتشاره، سيُسمح لأصحاب التصاريح التالية فقط بمواصلة التنقل عن طريق المعابر أيضًا خلال فترة الإغلاق: الحالات الإنسانية العاجلة بما في ذلك مرافقة مريض، طبيب مناوب وطواقم طوارئ طبية، عمال شركة الكهرباء في القدس، المنطقة الصناعية عطروت والخروج لغرض المشاركة في جنازة لقريب ضمن العائلة المصغرة فقط".

وتابعت المواقع العبرية انه واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4/10 ولغاية يوم الخميس الموافق 8/10 سيُسمح بالتنقل من خلال معابر الضفة الغربية التالية فقط:

معبرا برطعة والنبي إلياس لسكان منطقة التماس، ومعابر طولكرم، ونعلين وترقوميا التي ستعمل بين الساعات 4 فجرًا و12 ظهرًا.

كما سيسمح التنقل من المعابر لأصحاب التصاريح المعتمدة فقط التي تمت الإشارة إليها أعلاه، وللعمال من كافة القطاعات، ما عدا المطاعم، وذلك حسب مسار الدخول اليومي.

أما معابر قطاع غزة وخلال "عيد العرش" (10 /3-2) سيعمل معبر إيرز .بيت حانون. بينما سيكون معبر البضائع كرم أبو سالم مغلقًا.