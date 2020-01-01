سرقة أرصدة بقيمة 150 مليون دولار في اختراق KuCoin

وكالات

سُرقت أكثر من 150 مليون دولار من أرصدة العملات المشفرة الخاصة بمنصة تداول آسيوية في اختراقٍ أمني.

وقالت منصة تداول الأصول المشفرة، ومقرها في سنغافورة، في بيانٍ لها إنها رصدت عمليات سحب ضخمة لتوكنات البتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) إلى محفظة غير معلومة بدءاً من الساعة 19:05 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، 25 سبتمبر/أيلول.

وفي بثٍ حي في الساعة 4:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت، 26 سبتمبر/أيلول، قال المدير التنفيذي لمنصة KuCoin، جوني ليو، إن مخترقاً أو أكثر تحصلوا على المفاتيح الخاصة للمحافظ النشطة للمنصة. وقد نقلت KuCoin ما تبقى منها إلى محافظ نشطة جديدة، وهجرت القديمة وجمدت عمليات الإيداع والسحب، وفقاً لليو.

وزعم ليو أن المحافظ الخاملة الخاصة بالمنصة لم تتأثر. والمحافظ الخاملة أو الباردة غير متصلة بالإنترنت وتعتبر أكثر أمناً من المحافظ النشطة أو الساخنة.

ترون وإيثريوم وعملات آخرى ضمن اختراق Kucoin

وفي بيانٍ محدث على موقعها، أصدرت منصة KuCoin قائمة بعناوين محافظ البتكوين، والبتكوين إس في (BSV)، والإيثريوم (ETH)، واللايتكوين (LTC)، والريبل (XRP)، والستيلر (XLM)، والترون (TRX) والتيثر (USDT) التي نقل لها المخترقون المبالغ المسروقة.

وقد نقلت محفظتا إيثريوم مملوكتين للمنصة أكثر من 11,480 عملة إيثريوم، الواحدة منها بسعر 350 دولاراً حالياً، إلى عنوان محفظة إيثريوم مرتبطة بالاختراق، وفقاً لبيانات من متصفح البلوكتشين Etherscan.

واستقبلت محفظة الإيثريوم أكثر من 150 توكناً قائماً على الإيثريوم تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليون دولار من المحفظتين، وفقاً لبيانات Etherscan.

وتلقت المحافظ الأخرى التي تم رصدها 14,713 بتكوين إس في، و26,733 لايتكوين، و18,495,798 ريبل، و999,160 تيثر، إلى جانب 1008 بتكوين، و9,588,383 ستيلر، و199,038,936 ترون، وفقاً لمتصفحي Blockchair وTronscan.

وقد وضعت منصات عدة لتداول العملات المشفرة منها Bitfinex وشركة Tether العناوين المذكورة في القائمة السوداء، وفقاً للبيان المحدث.

يتم تداول أكثر من مئتي أصلٍ مشفر على منصة KuCoin بحجمٍ يومي يبلغ في المتوسط نحو 100 مليون دولار، ما يجعلها من أكثر منصات التداول ازدحاماً، وفقاً لموقع بيانات العملات المشفرة CoinGecko.

وتحقق JuCoin في الاختراق بالتعاون مع الجهات القانونية وستغطي أموال المستهلكين بالكامل من صندوق تأميني، وفقاً لليو.