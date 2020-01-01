سجن المليارديرة الامريكية كلير برونفمان في قضية تمويل تهريب النساء واستعبادهم جنسيا

وكالات
قضت محكمة أمريكية بسجن المليارديرة كلير برونفمان، لمدة ست سنوات وتسعة أشهر لدورها في جماعة نكسيام المتهمة بعمليات تهريب نساء لاستغلالهن جنسيا.
وأقرت برونفمان، التي ورثت الإمبراطورية المالية لمجموعة سيغرام لصناعة المشروبات الكحولية، بالذنب في أبريل/نيسان الماضي في تهمتين هما: التآمر لإخفاء وإيواء مهاجرين غير شرعيين لتحقيق مكاسب مالية، واستخدام احتيالي لبطاقات هوية.
وكانت برونفمان، 40 عاما، المتبرعة الرئيسية لزعيم جماعة نكسيام، كيث رانيير.
ونقلت إلى السجن لتقضي فترة محكوميتها مباشرة بعد النطق بالحكم في محكمة ببروكلين بمدينة نيويورك.