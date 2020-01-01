  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سجن المليارديرة الامريكية كلير برونفمان في قضية تمويل تهريب النساء واستعبادهم جنسيا

الخميس 01 أكتوبر 2020 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سجن المليارديرة الامريكية كلير برونفمان في قضية تمويل تهريب النساء واستعبادهم جنسيا



وكالات

قضت محكمة أمريكية بسجن المليارديرة كلير برونفمان، لمدة ست سنوات وتسعة أشهر لدورها في جماعة نكسيام المتهمة بعمليات تهريب نساء لاستغلالهن جنسيا.

وأقرت برونفمان، التي ورثت الإمبراطورية المالية لمجموعة سيغرام لصناعة المشروبات الكحولية، بالذنب في أبريل/نيسان الماضي في تهمتين هما: التآمر لإخفاء وإيواء مهاجرين غير شرعيين لتحقيق مكاسب مالية، واستخدام احتيالي لبطاقات هوية.

وكانت برونفمان، 40 عاما، المتبرعة الرئيسية لزعيم جماعة نكسيام، كيث رانيير.

ونقلت إلى السجن لتقضي فترة محكوميتها مباشرة بعد النطق بالحكم في محكمة ببروكلين بمدينة نيويورك.

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

وزارة الصحة : انتشار "كورونا" سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة

شاؤول موفاز : كنا نفكر بنفي ياسر عرفات

الأخبار الرئيسية

مصادر: جولات واتصالات مرتقبة بين فتح وحماس تبحث دخول الانتخابات بقائمة مشتركة

لبنان يعلن عن التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية

860x484 (25)

الديمقراطية: التفاهمات بين فتح وحماس ما زالت أولية وليست تفصيلية..!

وزيرة الصحة : تسجيل 8 حالات وفاة 521 اصابة جديدة بكورونا

كتائب القسام : لا معلومات بدون ثمن