بوتين من اشد معجبيه..مالا تعرفه عن ليوناردو دي كابريو

وكالات

نعلم جميعاً أن ليوناردو دي كابريو هو الشاب الذي أتقن دوره في فيلم التيتانيك حتى بات يصنف كواحد من ألمع نجوم هوليوود وأكثر وسامة، وأنه عانى كثيراً حتى حصد جائزة الأوسكار أخيراً في عام 2016، لكن هل كنت تعلم مثلاً أنه يتحدث الألمانية بطلاقة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو واحد من أبرز معجبيه؟

إليك أبرز 12 حقيقة ربما لم تكن تعرفها عن دي كابريو، وفقاً لما ورد في موقعThe Richest :

ليوناردو دي كابريو.. لم يتزوج قط

من المعروف أن ليوناردو دكابريو واعد العديد من الحسناوات طوال حياته المهنية من ديمي مور وبليك ليفلي، إلى نعومي كامبل وميراندا كير لكنه لم يتزوج قط.

ولم يصرح ليو مسبقاً عن سبب عزوفه عن الزواج كل تلك المدة، ربما أراد التركيز فقط على حياته المهنية، أو ببساطة لا يريد الالتزام مع إحداهن والحصول على لقب "متزوج".

كاد يموت في البحر بعد أن هاجمته سمكة قرش

لا يعيش ديكابريو مغامرات الأكشن في أفلامه فقط، بل جربها في الواقع أيضاً حتى أنه كاد يفقد حياته مرتين بسببها.

الأولى كانت في العام 2006، وتحديداً في كيب تاون بجنوب إفريقيا، حيث ذهب ليو في رحلة استكشافية للغوص هناك، وانتهى به الأمر في مواجهة سمكة قرش بيضاء كبيرة.

روى نجم هوليوود تلك الحادثة أثناء استضافته في برنامج The Ellen DeGeneres Show قائلاً إن القرش كان يلاحق أسماك التونة، ومن حسن حظه أنه استطاع السباحة بعيداً وترك مسافة جيدة بينه وبين القرش حتى خرج سالماً في النهاية، لكنه اعترف أنه لا يزال يخشى من تكرر تلك الحادثة حتى اليوم.

أما المرة الثانية التي كان ليو فيها قريباً من الموت أيضاً، فهي أثناء تجربة القفز بالمظلات، إذ لم يتمكن من فتح مظلته لكن لحسن الحظ كان المدرب قريباً بما يكفي لإنقاذه.

لديه ابنة بالتبني

أثناء تصوير فيلم Blood Diamond ، عمل ليو مع 24 طفلاً يتيماً من الموزمبيق، وقد كان أولئك الأطفال يعيشون في دار الأيتام بظروف سيئة نتيجة الحرب والفقر والمرض.

وقد وطد نجم هوليوود علاقته مع طفلة يتيمة وتعلق بها كثيراً، فقرر أن يبقى على تواصل بها عن طريق تبنيها.

وبحسب التقارير فإن ليو لا يقوم بالعيش مع ابنته بالتبني لكنه يتصل بها بانتظام ويرسل لها شهرياً مبلغاً من المال لتغطية نفقاتها.

فلاديمير بوتين أحد أبرز معجبيه

ربما لم تكن تعلم من قبل أن دي كابريو ذو أصول روسية، وتجمعه مع بلد أجداده علاقات وثيقة، فقد قام بالتبرع بمليون دولار إلى الصندوق العالمي للطبيعة الموجود في سانت بطرسبرغ.

ويحظى الممثل البالغ من العمر 45 عاماً بشعبية هائلة في روسيا، فعندما فاز بالأوسكار قام سكان مقاطعة ياكوتا الروسية ببناء تمثال أوسكار كبير تكريماً لدي كابريو وجعلوا منه رمزاً لمقاطعتهم، والذي يجعل تلك اللفتة مؤثرة حقاً هو أن سكان المقاطعة تبرعوا من أموالهم الخاصة لبناء التمثال المصنوع من الفضة.

وفضلاً عن الحب الكبير الذي يكنه سكان ياكوتا للمثل الأميركي، فإن ليو يعتبر أيضاً الممثل المفضل على الإطلاق لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.