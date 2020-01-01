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أردوغان: وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا ما لم تنسحب القوات الأرمينية من المنطقة وغيرها من الأراضي الأذربيجانية.

الخميس 01 أكتوبر 2020 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا ما لم تنسحب القوات الأرمينية من المنطقة وغيرها من الأراضي الأذربيجانية.



وكالات

دعت باريس وموسكو وواشنطن الخميس في بيان لوقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها، حسبما أكد قصر الإليزيه. وحض إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين ودونالد ترامب كلا من أرمينيا وأذربيجان على الالتزام بإجراء مفاوضات دون تأجيل. وفي وقت متزامن، أعلنت تركيا أن وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا ما لم تنسحب القوات الأرمينية من المنطقة الانفصالية وغيرها من الأراضي الأذربيجانية.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونطيره الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في البيان، الذي أصدره الإليزيه: "ندعو لوقف فوري للأعمال العدائية بين القوى العسكرية المعنية"، كما دعوا قادة البلدين "لاستئناف المفاوضات الجوهرية".

وفي وقت متزامن، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا ما لم تنسحب القوات الأرمينية من المنطقة وغيرها من الأراضي الأذربيجانية.

وقال في خطاب متلفز: "يعتمد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في هذه المنطقة على انسحاب الأرمينيين من كل شبر من الأراضي الأذربيجانية".

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