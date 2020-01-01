4 رجال ينجحون في السيطرة على أكبر تمساح تم اصطياده منذ القرن الـ19..ساعتين من المطاردة في الظلام الدامس

وكالات

استطاع أربعة رجال في ولاية أركنساس الأمريكية اصطياد تمساح ضخم يبلغ طوله 14 قدماً، وذلك بعد أن اشتبكوا معه في ليلة حالكة الظلام، إذ إنه لم يستسلم لهم بهذه السهولة بل جرّ قاربهم عبر البحيرة.

عضو لجنة أركنساس للألعاب والأسماك، تري ريد، قال لصحيفة The Times البريطانية: "إن التمساح كان أكبر ما تم اصطياده في تاريخ الولاية، بل قد يكون أكبر تمساح اصطيد منذ القرن الـ19".

تلميح ريد يعود إلى قصة تمساح يبلغ طوله 11 قدماً اصطيد على ضفاف نهر أركنساس بالقرب من ليتل روك في عام 1828، مع استمرار عمليات الصيد والقتل لهذا النوع من التماسيح في جنوب شرق الولايات المتحدة بشكل شرس وكبير، حتى نال حق الحماية بعد ذلك، حيث شهدت الفترة من 1972 إلى 1984 إطلاق سراح 2841 تمساحاً في ولاية أركنساس كانت قد اُصطيدت في ولاية لويزيانا للمساعدة في السيطرة على تجمعات الثعابين والسلاحف والقنادس.

في عام 2008، شرعت الدولة في عملية صيد بهدف التحكم في تعداد التماسيح، حيث قدمت الولاية في ذلك العام 38 تصريحاً سمحت لحَملتها، كلّ واحد منهم، بقتل تمساح واحد على الأراضي العامة في واحدة من ثماني ليالٍ في سبتمبر/أيلول، عن طريق اصطياد التمساح بحربة أو الإيقاع به أولاً ثم رميه ببندقية أو سلاح ناري تحت الماء.

قصة الاصطياد: تم الاقتراع على أسماء الصيادين وحصل ترافيس بيردين، البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يعمل في معالجة المياه في ليتل روك، على تمساح لاصطياده، وفي نهاية الأسبوع الماضي خيَّم هو ووالده وشقيقه وصديقه بالقرب من بحيرة ميريساش وانطلقوا في قارب يبلغ طوله 17 قدماً.

يتحدث بيردين عن قصة اصطياد التمساح الضخم قائلاً: "كان هناك المئات من التماسيح إلا أن أحدها بدا كبيراً بشكل خاص، اقتربنا منه مرتين لكنه غاص تحت سطح المياه، فواصلنا تقدمنا منه ببطء شديد".

بعدما أوقف بيردن المحرك، رما التمساح بالرمح المربوط بحبل، وحاول سحبه إلا أن التمساح كان كبيراً للغاية، كما يقول، "لدرجة أنه سحب القارب في المياه كما لو كان المحرك لا يزال يعمل".

استطاع بيردن بعد عدة محاولات من لف حبل آخر حول رأس التمساح، ولكنه بقي لساعتين يجري بهم حول البحيرة إلى أن أصيب بالتعب، وقتله بيردن برصاص بندقية.

يروي بيردن أن حمل التمساح على سطح القارب "كان" مسألة أخرى، فالقارب كاد أن يغرق في الماء من وزن التمساح، إذ بلغ وزن التمساح 800 رطل (حوالي 363 كيلوغراماً)، فيما وصل مزيد من الصيادين للمساعدة.

يشير بيردن إلى أنه أخذ التمساح إلى أحد خبراء التحنيط وناقش إمكانية عرضه في متحف، لأنه كما يقول "لا يتسع له منزله للاحتفاظ به".