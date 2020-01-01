  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: وزيرة الصحة تبحث تشغيل مستشفى الهلال الأحمر كمركز لعلاج مصابي "كورونا"

الخميس 01 أكتوبر 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: وزيرة الصحة تبحث تشغيل مستشفى الهلال الأحمر كمركز لعلاج مصابي "كورونا"



رام الله /سما/

 بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، مع رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة نابلس هلال تفاحة، خطة تشغيل مستشفى الهلال كمركز لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وناقش الاجتماع الذي جرى في مدينة نابلس، اليوم الخميس، آلية تزويد المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية، والكادر اللازم ليكون مركزا بأعلى المقاييس، حيث سيخدم محافظات شمال الضفة الغربية.

وقالت الكيلة إن هذا يأتي في سياق خطة الوزارة بزيادة عدد مراكز العلاج وتزويدها باللازم، من أجل تخفيف الضغط عن المراكز الأخرى، ورفع جاهزيتها، واستعدادا لكافة الاحتمالات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير وتجهيز ما يلزم لخدمة المواطنين، ضمن الخطة الصحية لمواجهة فيروس "كورونا".

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث كافة متطلبات وإجراءات تشغيل المستشفى، والتي ستباشر اجتماعاتها الأحد المقبل.

من جهتها، أشارت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، إلى أن الاجتماعات الدورية للجان الطوارئ التي تُعقد في المحافظة، تبحث بشكل مستمر مختلف الإجراءات والمستلزمات لدعم المنظومة الصحية في مواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

بدوره، ثمن تفاحة جهد وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية ككل، وتوسيع دائرة مراكز وخدمات العلاج التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، وعلاج المرضى.

#مي الكيلة #وزارة الصحة #جمعية الهلال الأحمر #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير

وزارة الصحة : انتشار "كورونا" سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة

مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و"انتحارية" إسرائيلية ضد أرمينيا

الأخبار الرئيسية

مصادر: جولات واتصالات مرتقبة بين فتح وحماس تبحث دخول الانتخابات بقائمة مشتركة

لبنان يعلن عن التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية

860x484 (25)

الديمقراطية: التفاهمات بين فتح وحماس ما زالت أولية وليست تفصيلية..!

وزيرة الصحة : تسجيل 8 حالات وفاة 521 اصابة جديدة بكورونا

كتائب القسام : لا معلومات بدون ثمن