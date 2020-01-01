الصحة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن إجراء العمليات الجراحية المجدولة

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عزمها استئناف إجراء العمليات الجراحية المجدولة، بعد قرار تعليقها ضمن إجراء مواجهة جائحة "كورونا" مؤخراً.

وأشار مدير دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات في الوزارة، هاني حمادة، أنه سيتم الشروع بتبليغ أصحاب العمليات الكبرى التي لا تحتمل التأجيل لإجرائها.

وأكد "حمادة" في بيان له اليوم، أن الأهالي المقرر إجراء العمليات لهم سيخضعون لفحوصات في مراكز الفرز التنفسي المتواجدة في كل مستشفى للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات للحفاظ على المرافق الصحية آمنة خلال جائحة "كورونا" في قطاع غزة، من بينها منع الزيارات، وإنشاء مراكز للفرز ومنع التنقل بين الأقسام الطبية.