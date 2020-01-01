عُمان: إنهاء الاحتلال هو السبيل لتحقيق سلام عادل ودائم

جنيف /سما/

أكدت سلطنة عمان أن إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات منذ عقود لا يتحقق إلا بمنحه حق تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين والاعتراف بدولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق أساس حل الدولتين القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية والاعتراف بوحدتها وسيادتها، وهذا هو السبيل المأمول نحو تحقيق مبادئ الأمم المتحدة لإقامة سلام عادل وآمن ودائم في الشرق الوسط.

جاء ذلك في كلمة السلطنة أمام الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان/ حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى/ الذي ألقاها السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف التي تستمر حتى الـ 7 من أكتوبر المقبل.