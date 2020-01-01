أداء صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل في المسجد الأقصى

رام الله /سما/

أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، صلاة الغائب في المسجد الأقصى المبارك على روح طيب الذكر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في رسالة تضامن مع أبناء هذا البلد الطيب وتخليداً لذكرى المرحوم ومواقفه التاريخية، والتي انحاز فيها الى قضايا أمته وهمومها وعلى رأسها قضية المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وذلك بدعوة من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب: إننا اليوم نعزي أنفسنا وأبناء دولة الكويت العربية الشقيقة في مصابهم الجلل، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يختار لهذا البلد الطيب من يحفظ عهد الفقيد ورسالته التي عاش ومات عليها.

هذا وقد أديت الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك بحضور جمع من أبناء المدينة المقدسة وعلمائها وعدد من أعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية وكبار موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.