اتحاد كرة القدم يحدد مواعيد استئناف دوري المناطق وانطلاق الموسم الكروي

القدس المحتلة /سما/

تقرر استئناف دوري المناطق في المحافظات الشمالية للموسم 2019/2020 وكذلك انطلاق الموسم الرياضي 2020-2021، وذلك بناءً على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في اجتماعه الاخير حيث عقدة اجتماعات عديدة مع وزارة الصحة الفلسطينية.

ووفقا لبيان للاتحاد أصدره اليوم الخميس، سيكون الاستئناف على النحو الآتي: 1.دوري المناطق: استكمال الدوري اعتباراً من تاريخ 10/10/2020 وفقاً لبروتوكول صحي وتنظيمي معتمد يراعى فيه كافة الاجراءات الصحية بما فيها اقامة المباريات دون حضور الجماهير ، حيث سيتم اجراء كافة الترتيبات مع الاتحادات الفرعية وتعميم ذلك على الأندية المشاركة.

2.الموسم الرياضي 2020/2021: تحديد تاريخ 30/10/2020 كموعد لانطلاق منافسات الموسم الكروي (دوري المحترفين ودوري الاحتراف الجزئي)، على ان يتم تحديد مواعيد باقي البطولات في المحافظات الجنوبية والفروع في وقت لاحق وفق بروتوكول معتمد، ويسبق ذلك اجتماع مع رؤساء الاندية ومسؤولي الطواقم الطبية والمدراء الإداريين لوضعهم في صورة آخر التطورات والتحديثات على اللوائح والإجراءات، ويتخلل الاجتماع الذي سيتم تحديد موعده قريباً مراسم إجراء القرعة.

3.المباريات الودية: لتعزيز حالة النظام وكون المباريات الودية تعتبر مباريات رسمية وتنظم وفق قوانين الاتحاد وبإشراف طواقم رسمية وفي ظل الوضع الصحي الحالي، يعتمد التالي:

1.النادي المنظم للمباراة ملزم بإبلاغ الاتحاد وبشكل رسمي وبحد أدنى قبل 72 ساعة من المباراة للحصول على الموافقة لإقامة المباراة، وفي حال الموافقة يتم تعيين طاقم رسمي من الحكام لإدارة المباراة ويتم تقديم تقرير مفصل للاتحاد بمجريات المباراة.

2.يلتزم كلا الناديين بمخاطبة الاتحاد بكتاب رسمي يؤكدا فيه على الوضع الصحي للاعبين من حيث، وجود أي لاعب أو إداري مخالط درجة أولى لمصاب بفيروس كورونا المستجد أو أي لاعب وإداري ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

3.الأمور المتعلقة بتنظيم المباراة يتحمل مسؤوليتها النادي المُنظم، بما في ذلك تطبيق البروتوكول الصحي المُعتمد في ظل الظروف الحالية، وكافة الالتزامات المتعلقة بالمباريات الودية.