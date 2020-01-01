وزارة الخارجية والمغتربين تعلن عن موعد رحلة الإجلاء إلى السعودية

رام الله /سما/

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عن تسيير رحلة إجلاء جديدة للمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل الموافق ٨/١٠/٢٠٢٠، موضحا أنه سيقوم بتنظيم مجموعة واتساب للتواصل مع جميع المواطنين الذين سجلوا على المنصة للسفر الى السعودية، وذلك بهدف تنظيم وترتيب جميع الإجراءات النهائية اللازمة لسفرهم على متن هذه الرحلة.

وطلب الوزارة، وفق بيان لها، اليوم الخميس، من جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ممن لم يسجلوا على منصة الوزارة المبادرة للاتصال بمسؤول ملف المغادرين محمد شقورة على الرقم التالي 00972592030288.

وأَمِلَ الفريق المختص من جميع المواطنين المرشحين للسفر الى السعودية التأكد من صلاحية جميع وثائقهم الثبوتية واقاماتهم التي تمكنهم من دخول الأراضي السعودية.

وفي السياق ذاته، أفادت سفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية بأنه على الإخوة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية ضرورة اتباع النظم والتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة بالمملكة وضرورة التقيد بها على النحو التالي: ١- أن تكون تأشيرات الخروج والعودة أو العمل أو الزيارة أو الإقامة سارية المفعول والتأكد من ذلك عبر منصتيّ (أبشر ومقيم) قبل التوجه إلى المطارات. ٢- يجب على جميع القادمين ولكل الأعمار تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فايروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق خارج المملكة خلال ٤٨ ساعة من وقت إجراء الاختبار حتى وقت الوصول. ٣- سيخضع جميع القادمين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة يومين من تاريخ الوصول للمملكة مع إجراء فحص PCR بعد انتهائها مباشرةً، وفي حال عدم الفحص يستمر الحجر الصحي المنزلي لمدة سبعة أيام. ٤- على جميع القادمين ضرورة تثبيت تطبيقيّ (تطمن وتوكلنا) والتسجيل فيهما من خلال Apple store أوGoogle play.

وطلبت من القادمين إلى المملكة العربية السعودية ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات السابقة.