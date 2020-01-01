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لبنان يعلن عن التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية

الخميس 01 أكتوبر 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يعلن عن التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية بين البلدين.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت، أن الجيش اللبناني سيقود المحادثات مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح بري أن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود في جنوب لبنان، تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن لبنان وإسرائيل طالبا الولايات المتحدة بأن تكون وسيطا في ترسيم الحدود.

وقال إن الاتفاق الإطاري ينص على أن تبذل الولايات المتحدة جهودا من أجل تهيئة أجواء إيجابية لإنجاح المحادثات بين لبنان وإسرائيل بأسرع ما يمكن.

وأشار إلى أن ممثلي الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان سيشاركون في الاجتماعات المتعلقة بترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل.

وأوضح رئيس مجلس النواب اللبناني أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين سيتم توقيع اتفاق بهذا الخصوص من جانب لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة، المعروفة باسم اليونيفيل.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أنه سيتم عقد محادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، بشأن الحدود البحرية.



وأضاف وزير الطاقة في بيان اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات بوساطة أمريكية لإنهاء نزاع حدودي بحري طويل الأمد بين البلدين اللذين يخوضان حربا رسميا.

ورجح الوزير أن تجري المحادثات بعد عطلة العيد اليهودية، التي تنتهي في 9 أكتوبر.

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