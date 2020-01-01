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الجيش الإسرائيلي يستمر بفرض حالة التأهب على الحدود الشمالية

الخميس 01 أكتوبر 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يستمر بفرض حالة التأهب على الحدود الشمالية



القدس المحتلة /سما/

أفادت صحيفة "معاريف، اليوم الخميس، أن حالة التأهب الأمنية العالية شمال البلاد ستستمر إلى ما بعد عيد العرش الذي يبدأ الأسبوع القادم، وذلك على ضوء إمكانية قيام حزب الله بتنفيذ عملية انتقامية.
 
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الحالة العالية من التأهب مستمرة منذ 70 يومًا والتي خلالها فشل حزب الله مرتين بتنفيذ العملية الانتقامية لمقتل أحد ناشطيه في غارة منسوبة لإسرائيل في سوريا.
 
وفي السياق، ذكرت معاريف، أن الجهات الأمنية الإسرائيلية لم تفاجأ من الرد السريع للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الثلاثاء، الذي سمح بإقامة جولات لصحافيين في المواقع التي نشرت عنها إسرائيل، بعد خطاب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في الجمعية العمومية.

#الجيش الاسرائيلي #الحدود اللبنانية #حزب الله #عيد العرش

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