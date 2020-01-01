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سوريا: سنبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع الاحتلال الإسرائيلي

الخميس 01 أكتوبر 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا: سنبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع الاحتلال الإسرائيلي



دمشق /سما/

 أكدت الخارجية السورية، اليوم الخميس، أنها كانت وستبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع الاحتلال الإسرائيلي انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن مثل هذه الاتفاقيات تضر بالقضايا العربية عمومًا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وجددت الخارجية على لسان مصدر مسؤول رسمي - بحسب ما نقلت عنه وكالة سانا الرسمية - موقفها الثابت المبني على التمسك بالأرض والحقوق والرافض للتنازلات والاتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها أو مضمونها.

وشدد المصدر على التزام سوريا ومنذ عقود من الصراع العربي - الإسرائيلي، على المنهج المبدئي والثابت برفض أي محاولات للتفريط بالحقوق، واستباحة الأرض، وتكريس سياسات الأمر الواقع.

وقال المصدر: " قدم الشعب السوري في سبيل ذلك -ولا يزال- الدماء والتضحيات في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة".

وأضاف: "التجارب السابقة أثبتت أن التطبيع والتوقيع على معاهدات واتفاقيات مع هذا العدو لم يزده إلا صلافة وتعنتاً، ولم يزد العرب إلا ضعفًا وتشرذمًا".

وكانت وسائل إعلام مختلفة تحدثت في الأيام الأخيرة عن نية سوريا التفاوض مع إسرائيل على بعض القضايا والتقارب معها.

#سوريا #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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