تعليم غزة: لدينا خطة جاهزة بشأن عودة الدراسة

غزة /سما/

أكد معتصم الميناوي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الخميس، أن الوزارة جهزت خطة لعودة العام الدراسي، ولكن تنفيذها مرهون بقرار وزارة الصحة والجهات المختصة بسبب الحالة الوبائية وانتشار جائحة كورونا داخل القطاع.

وأشار الميناوي في تصريح إذاعي، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل إجراء مناورة تحاكي عودة الطلاب للمدارس بشكل طبيعي في إحدى مدارس خانيونس، وفقًا للإجراءات الوقائية.

وبشأن طلاب الثانوية العامة، دعا الميناوي الطلاب إلى متابعة موقع روافد التعليمي على الإنترنت ومتابعة الدروس في الكتب التي تم استلامها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة التعليم بالضفة بخصوصهم.