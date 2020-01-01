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غزة: توقيف 121 مواطنًا وتحرير 12 محضر ضبط

الخميس 01 أكتوبر 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: توقيف 121 مواطنًا وتحرير 12 محضر ضبط



غزة /سما/

 أعلن قسم مباحث "الكورونا" المستجد التابع للشرطة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنه أوقف 121 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان للشرطة، فإنه تم إنهاء 54 تجمعًا مخالفًا لمواطنين في القطاع، في حين تم إغلاق 100 محل ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، وتوقيف 108 من أصحابها، وتحرير تعهدات بحقهم لعدم تكرار المخالفة.

من جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة، تحرير 12 محضر ضبط بحق تجار مخالفين، وتنفيذ 141 جولة ميدانية للمحال التجارية.

وتم تحرير 13 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

#غزة #مباحث كورونا

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