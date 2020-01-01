بيت لحم: 30 حالة وفاة و3000 إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

بيت لحم /سما/

سجلت محافظة بيت لحم 30 حالة وفاة وحوالي 3000 إصابة مسجلة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في شهر آذار الماضي.

وبحسب مديرية صحة بيت لحم ، فإن 449 حالة في المحافظة لا تزل نشطة، كما أن هناك 11 حالة في المركز الوطني، من ضمنها 4 حالات في العناية المكثفة، وكانت مدينة بيت لحم أكثر المناطق تسجيلاً للإصابات يليها مخيم الدهيشة وبيت جالا، كما تم فرض الحجر المنزلي على 20192 مواطن منذ بداية الجائحة.

وقال مدير صحة بيت لحم د. شادي اللحام لمراسل معا، إن الوضع الوبائي في المحافظة أكثر استقرارا من الفترة الماضية، وذلك نتيجة الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين الماضيين من خلال الجولات، وفرض المخالفات على عدم الملتزمين باجراءات الصحة والسلامة العامة.

وتابع اللحام، ان وزارة الصحة لا تزال في حالة ترقب للوضع القادم، وخاصة مع قرب حلول فصل الخريف، مطالباً المواطنين بالمزيد من الالتزام بارتداء الكمامات، والامتناع عن اقامة الاعراس.