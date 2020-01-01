  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر ترفض دخول طائرة من الجزائر تقل فلسطينيين عالقين

الخميس 01 أكتوبر 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر ترفض دخول طائرة من الجزائر تقل فلسطينيين عالقين



وكالات

رفضت السلطات  المصرية أمس الاربعاء استقبال طائرة قادمة من الجزائر تقل فلسطينيين بصدد العودة الي قطاع غزة بعد أن كانو عالقين في الجزائر  بسبب اجراءات غلق الرحلات الجوية للحد من تفشي فيروس كورونا.

70 فلسطينيا معظمهم مسنون ونساء وأطفال كانو يستعدون للسفر من القاهرة للمرور الي قطاع غزة قبل أن يتم الغلء رحلتهم من قبل السلطات المصريةفي اللحظة الاخيرة بدعوى أن تحليل PCR الخاص بهم غير مكتوب باللغة العربية.

وقد تدخلت السلطات الجزائرية بتوجيه من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون بالتكفل بهم واعادتهم من المطار الي فندق قريب.

#مصر #الجزائر #القاهرة #الفلسطينيين #عودة العالقين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الجيش المصري ينشر فيديو يكشف عن أقوى سلاح من نوعه

الرجوب: اجتماع الامناء العامين للفصائل لم يحدد بعد.. وتوافقنا مع حماس على التوجه بمسارين

أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير

وزارة الصحة : انتشار "كورونا" سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 8 حالات وفاة 521 اصابة جديدة بكورونا

كتائب القسام : لا معلومات بدون ثمن

شاؤول موفاز : كنا نفكر بنفي ياسر عرفات

برئاسة الرئيس .. اللجنة المركزية لحركة "فتح" تجتمع اليوم

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا