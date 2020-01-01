مصر ترفض دخول طائرة من الجزائر تقل فلسطينيين عالقين

وكالات

رفضت السلطات المصرية أمس الاربعاء استقبال طائرة قادمة من الجزائر تقل فلسطينيين بصدد العودة الي قطاع غزة بعد أن كانو عالقين في الجزائر بسبب اجراءات غلق الرحلات الجوية للحد من تفشي فيروس كورونا.

70 فلسطينيا معظمهم مسنون ونساء وأطفال كانو يستعدون للسفر من القاهرة للمرور الي قطاع غزة قبل أن يتم الغلء رحلتهم من قبل السلطات المصريةفي اللحظة الاخيرة بدعوى أن تحليل PCR الخاص بهم غير مكتوب باللغة العربية.

وقد تدخلت السلطات الجزائرية بتوجيه من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون بالتكفل بهم واعادتهم من المطار الي فندق قريب.