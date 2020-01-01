وزيرة الصحة : تسجيل 8 حالات وفاة 521 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 8 حالات وفاة 521 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.

كما اعلنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.8%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في المحافظات الشمالية وهي لمواطنة 33 عاماً من طلوزة ومواطنة 77 عاما من عقربا بمحافظة نابلس، ومواطنة 76 عاماً من نحالين وأخرى 85 عاماً من دار صلاح بمحافظة بيت لحم، ومواطنة 69 عاماً من دير قديس بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 61 عاماً من الجديدة بمحافظة جنين، ومواطن 75 عاما من غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس.

وسجلت 296 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية و127 إصابة في المحافظات الجنوبية و98 إصابة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 774 حالة في المحافظات الشمالية، و60 حالة في المحافظات الجنوبية و47 في مدينة القدس.