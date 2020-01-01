الهباش: صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل بعد صلاة الجمعة غدا

رام الله / سما /

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إنه ستقام صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد صلاة الجمعة غدًا في فلسطين، تكريمًا لروح الفقيد الكبير، وعرفانًا لمواقفه الإنسانية، ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية في المحافل كافة.

وأكد الهباش في بيان صحفي اليوم الخميس، عمق ومتانة العلاقات الفلسطينية الكويتية، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس قد أجرى اتصالًا هاتفيا مع أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح لتعزيته بالفقيد الكبير، متمنيًا له التوفيف وللكويت الأمن والازدهار .

وأضاف أن الرئيس سيوفد وفدًا رفيع المستوى الى الكويت برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، لتقديم واجب العزاء في الراحل الكبير.