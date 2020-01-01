  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد: فرقة إسرائيلية تعزف لحنًا للمطرب الإماراتي حسين الجسمي وهجوم حاد على الفنان

الخميس 01 أكتوبر 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: فرقة إسرائيلية تعزف لحنًا للمطرب الإماراتي حسين الجسمي وهجوم حاد على الفنان



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أهدى لحن أغنية "أحبك" إلى فرقة "النور" الإسرائيلية.
 
وبحسب الموقع، نشرت فرقة "النور" الإسرائيلية كليبًا مصورًا اعتبرته بمثابة "تكريم لاتفاقية السلام، وتكريم للإمارات"، وحملت لافتة في بداية الأغنية تشير إلى أنها من ألحان حسين الجسمي.
 
ووفقًا للموقع، عبّر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من نشر أغنية إسرائيلية، لحنها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، احتفاءً باتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل.
 
وكتبت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، أن "فرقة النور الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة معاهدة السلام"، مضيفةً بالعبرية: "سأحبك". واعتبرت أن الهجوم على الجسمي غير مبرر، بسبب "أغنية للسلام"، على حد قولها.
 
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية الإسرائيلية المكتوب عليها أنها من ألحان الجسمي، معتبرين أنها خطوة تطبيعية في الفن، وأنها "إمعان في التعاون المرفوض والمدان مع تل أبيب".

و دشن ناشطون هاشتاغ #عار_عليك_يا_جسمي، مؤكدين أنه كان مطربهم المفضل لكنهم لن يسمعوا له مرة أخرى، وسخر آخرون من كونه نذير شؤم لأي أمر يغني له، فتمنوا أن يكون زوال إسرائيل على يده بهذا اللحن. 

الأكثر قراءة اليوم

التيار الاصلاحي يرد على تصريحات عزام الأحمد بشأن القيادي محمد دحلان

الطيراوي يرد على تصريحات مجدلاني حول قضية موظفي السلطة بغزة.."خلافية وليست ضمن صلاحياته "

شاهد: الجيش المصري ينشر فيديو يكشف عن أقوى سلاح من نوعه

الرجوب: اجتماع الامناء العامين للفصائل لم يحدد بعد.. وتوافقنا مع حماس على التوجه بمسارين

أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 8 حالات وفاة 521 اصابة جديدة بكورونا

كتائب القسام : لا معلومات بدون ثمن

شاؤول موفاز : كنا نفكر بنفي ياسر عرفات

برئاسة الرئيس .. اللجنة المركزية لحركة "فتح" تجتمع اليوم

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا