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صحة غزة تستأنف العمليات المجدولة

الخميس 01 أكتوبر 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تستأنف العمليات المجدولة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنها ستستأنف الأسبوع المقبل وبشكل تدريجي العمليات المجدولة وذلك ضمن معايير وضعتها بما يكفل تحقيق إجراءات الوقاية والسلامة.

وقال هاني حمادة مدير دائرة العمليات والعيادات الخارجية في الوزارة، إنه تم خلال جائحة كورونا إجراء أكثر من 1300 عملية جراحية، كانت معظمها من العمليات الكبرى الطارئة وشبه الطارئة.

وبين حمادة، أن الوزارة نجحت في الحفاظ على تقديم خدماتها الجراحية للمواطنين وفقاً لما تم التخطيط له مسبقاً، حيث تم نقل العمليات التي كان يتم إجراؤها في مستشفى غزة الأوروبي إلى مجمع ناصر الطبي، كما تم نقل بعض الخدمات كجراحة القلب المفتوح إلى مجمع الشفاء الطبي.

وعلى صعيد مستشفى العزل، بين مدير دائرة العمليات أن الكوادر الجراحية أجرت عدداً من العمليات الجراحية الطارئة وعمليات الولادة القيصرية لعدد من مرضى كورونا وذلك بعد إتمام التجهيزات اللازمة على صعيد تدريب الكوادر البشرية لإجراء مثل هذه العمليات ضمن إجراءات السلامة وبعد تجهيز غرف العمليات بما يلائم الوقاية من الفيروس.

وبشأن العودة إلى العمليات الجراحية المجدولة، ذكر حمادة أن وزارته ستشرع بتبليغ المواطنين الذين لديهم عمليات جراحية كبرى لا تحتمل التأخير في بعض المناطق وفقاً لما لديها من قوائم انتظار للتوجه إلى المستشفيات لإجراء العمليات.

ولفت إلى أن المواطنين المقرر إجراء العمليات لهم سيخضعون لفحوصات في مراكز الفرز التنفسي المتواجدة في كل مستشفى للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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