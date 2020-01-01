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شاؤول موفاز : كنا نفكر بنفي ياسر عرفات

الخميس 01 أكتوبر 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاؤول موفاز : كنا نفكر بنفي ياسر عرفات



القدس المحتلة / سما /

قال شاؤول موفاز وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق، اليوم الخميس، إنه كان يفكر إلى جانب أرئيل شارون بداية الانتفاضة الثانية، بنفي ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني الراحل من رام الله إلى بلاد أخرى.

وأوضح موفاز في مقابلة مع إذاعة 103 العبرية، أنهم تراجعوا عن تلك الفكرة لاحقًا.

ووصف موفاز، الرئيس الراحل بـ "الإرهابي"، وأنه كان يريد أن يحقق أهدافه من خلال "الإرهاب" و "دماء اليهود". وفق وصفه.

وقال "كل شيء قام به كان يهدف لاكتساب الشرعية، وفي الحقيقة تم وضع خطة كاملة لعملية نفيه، ولكن في النهاية تم التراجع عنها".

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