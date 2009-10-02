كتائب القسام : لا معلومات بدون ثمن

غزة / سما /

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مساء الأربعاء مقطع فيديو إنجاز صفقة الحرائر، والتي تمت بتاريخ (2-10-2009) حينما أفرجت سلطات الاحتلال عن 37 أسيرة من سجون الاحتلال مقابل شريط فيديو عن الجندي الإسرائيلي الذي كان محتجزا لدى المقاومة آنذاك جلعاد شاليط.

وظهرت في الفيديو مشاهد الإفراج عن الأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي ومشاهد تمثيلية لاعتقال الجندي شاليط في عملية الوهم المتبدد عام 2006.

كما ظهر في الفيديو الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" ويظهر خلفه صورة كتب عليها "قريبًا سينجز الوعد" وأسفل هذه الكلمات صورة لأسير فك قيده ومكتوب عليها (18-10) وفاء الأحرار.

كما كتب في الفيديو "كتائب القسام.. لا معلومات بدون أثمان".

وتضمن الفيديو مراحل الإفراج عن صفقة وفاء الأحرار وهي كالتالي:

(2-10-2009م) كان الثمن الأول قبل إبرام صفقة وفاء الأحرار، أرسلت كتائب القسام عبر الوسطاء شريطًا مصورًا يظهر الجندي الأسير جلعاد شاليط، مقابل الشريط اشترطت المقاومة الإفراج عن 18 أسيرة من الضفة المحتلة وأسيرة وابنها من قطاع غزة.

وانتهى مقطع فيديو إنجاز صفقة الحرائر بعبارة: "ولا زالت كتائب القسام تحتفظ بالعديد من المعلومات حول جنود العدو".