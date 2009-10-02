  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتائب القسام : لا معلومات بدون ثمن

الخميس 01 أكتوبر 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام : لا معلومات بدون ثمن



غزة / سما /

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مساء الأربعاء مقطع فيديو إنجاز صفقة الحرائر، والتي تمت بتاريخ (2-10-2009) حينما أفرجت سلطات الاحتلال عن 37 أسيرة من سجون الاحتلال مقابل شريط فيديو عن الجندي الإسرائيلي الذي كان محتجزا لدى المقاومة آنذاك جلعاد شاليط.

وظهرت في الفيديو مشاهد الإفراج عن الأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي ومشاهد تمثيلية لاعتقال الجندي شاليط في عملية الوهم المتبدد عام 2006.

كما ظهر في الفيديو الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" ويظهر خلفه صورة كتب عليها "قريبًا سينجز الوعد" وأسفل هذه الكلمات صورة لأسير فك قيده ومكتوب عليها (18-10) وفاء الأحرار.

كما كتب في الفيديو "كتائب القسام.. لا معلومات بدون أثمان".

وتضمن الفيديو مراحل الإفراج عن صفقة وفاء الأحرار وهي كالتالي:

(2-10-2009م) كان الثمن الأول قبل إبرام صفقة وفاء الأحرار، أرسلت كتائب القسام عبر الوسطاء شريطًا مصورًا يظهر الجندي الأسير جلعاد شاليط، مقابل الشريط اشترطت المقاومة الإفراج عن 18 أسيرة من الضفة المحتلة وأسيرة وابنها من قطاع غزة.

وانتهى مقطع فيديو إنجاز صفقة الحرائر بعبارة: "ولا زالت كتائب القسام تحتفظ بالعديد من المعلومات حول جنود العدو".

الأكثر قراءة اليوم

التيار الاصلاحي يرد على تصريحات عزام الأحمد بشأن القيادي محمد دحلان

الطيراوي يرد على تصريحات مجدلاني حول قضية موظفي السلطة بغزة.."خلافية وليست ضمن صلاحياته "

شاهد: الجيش المصري ينشر فيديو يكشف عن أقوى سلاح من نوعه

الرجوب: اجتماع الامناء العامين للفصائل لم يحدد بعد.. وتوافقنا مع حماس على التوجه بمسارين

أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

الأخبار الرئيسية

شاؤول موفاز : كنا نفكر بنفي ياسر عرفات

برئاسة الرئيس .. اللجنة المركزية لحركة "فتح" تجتمع اليوم

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة : انتشار "كورونا" سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة

j

صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير