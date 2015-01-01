  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: الأشغال الشاقة 15 عاما سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

الخميس 01 أكتوبر 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصدرت محكمة بداية رام الله حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة، وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني، على متهم لبيعه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافاً لأحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية ألفي دينار أردني، عن التهمة الثانية المسندة إليه وهي تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها، خلافا لأحكام المادة (17/1) من ذات القانون.

وقررت المحكمة دمج العقوبات، وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني، وذلك عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وألزمت المتهم بدفع نفقات محاكمة قدرها ألف شيقل، وذلك عملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، فيما قررت مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول، عملاً بأحكام المواد 36 و37 من القرار بقانون رقم 18  لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

#الأشغال الشاقة

الأكثر قراءة اليوم

التيار الاصلاحي يرد على تصريحات عزام الأحمد بشأن القيادي محمد دحلان

الطيراوي يرد على تصريحات مجدلاني حول قضية موظفي السلطة بغزة.."خلافية وليست ضمن صلاحياته "

شاهد: الجيش المصري ينشر فيديو يكشف عن أقوى سلاح من نوعه

الرجوب: اجتماع الامناء العامين للفصائل لم يحدد بعد.. وتوافقنا مع حماس على التوجه بمسارين

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

اسعار العملات مقابل الشيكل

مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و"انتحارية" إسرائيلية ضد أرمينيا

الأخبار الرئيسية

برئاسة الرئيس .. اللجنة المركزية لحركة "فتح" تجتمع اليوم

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة : انتشار "كورونا" سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة

j

صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير

أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة