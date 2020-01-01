الأسرى يقررون استئناف خطواتهم الاحتجاجية المتعلقة بقضية "الكانتينا"

رام الله / سما /

قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، استئناف خطواتهم الاحتجاجية المتعلقة بقضية "الكانتينا"، بعد أن بلغتهم إدارة السجون أنها أرجعت حوالة "الكانتينا" الخاصة بمشترياتهم.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأسرى كانوا قد علقوا خطواتهم نهاية الأسبوع المنصرم، والمتمثلة بإرجاع وجبات الطعام وذلك حتى تاريخ اليوم، للتأكد من أن إجراءات استلام حوالة "الكانتينا" قد تمت فعلياً، الأمر الذي لم يحدث.

ولفت إلى أن إرجاع وجبات الطعام سينُفذ على مدار اليومين القادمين، وسيحدد الأسرى لاحقاً مسار خطواتهم الاحتجاجية وفقاً للتطورات المتعلقة في القضية.

ويأتي قرار الاحتلال بعدم استلام "الكانتينا" في ظل تعقيدات وتحديات يواجهها الأسرى، بسبب الظرف الراهن المتعلق باستمرار انتشار عدوى كوفيد 19 المُستجد، والذي أدى فعلياً إلى تفاقم أزمة إدخال "الكانتينا" للأسرى خلال الأشهر الماضية نتيجة عدم انتظام زيارات عائلاتهم وحرمان أخرى، ووضعهم في عزل مضاعف.

وحذر نادي الأسير مجدداً من استمرار الاحتلال في تنفيذ هذا القرار الذي سيفاقم من صعوبة الأوضاع الحياتية للأسرى، خاصة أن الأسرى يعتمدون بشكل أساس على أموال "الكانتينا" لتلبية احتياجاتهم وتوفير طعام جيد لهم.