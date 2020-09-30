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(فيديو) مارادونا يحتمي من كورونا بطريقة غريبة ويرد على المستهزئين به

الخميس 01 أكتوبر 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
(فيديو) مارادونا يحتمي من كورونا بطريقة غريبة ويرد على المستهزئين به



وكالات

يبدو أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، مدرب نادي خيمناسيا لا بلاتا، قد وجد طريقة فريدة من نوعها لحماية نفسه من الإصابة بفيروس كورونا

وظهر مارادونا خلال قيادته من مقاعد البدلاء لفريقه في إحدى المباريات، وهو يرتدي قناعا يغطي كامل وجهه وجزءا من رأسه لحماية نفسه من العدوى بكورونا.

ولم يتضح ما إذا كان القناع يسبب إزعاجا لمارادونا أو يحول دون قيامه بعمله على أحسن وجه، ولكن اللاعب المعتزل تعرض لسخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا عدة صور للأسطورة الأرجنتيني بالقناع الغريب.

ولم يتأخر رد مارادونا على المستهزئين به، حيث كتب على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام": "اليوم غادرت منزلي بهذا القناع الذي أوصى به الطبيب. إنه نفس الشيء الذي يستخدمه بعض الأطباء. لقد فعلت ذلك بدافع الالتزام، واحتراما لجميع الذين ماتوا بسبب كورونا".

وأضاف: "وجدت بعض الاستهزاء من الكبار والصغار وبعض الصحفيين.. هؤلاء الصحفيون ينتقدونك عندما لا تهتم بنفسك، وعندما تعتني بنفسك ينتقدونك أيضا. هم أولئك الذين يضحكون على أشخاص مثلي، لكن عندما يعلنون عن عدد الوفيات (بسبب كورونا)، فإنهم يشعرون بالفضيحة".  

#مارادونا #فيروس كورونا #الارجنتين

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