(فيديو) مارادونا يحتمي من كورونا بطريقة غريبة ويرد على المستهزئين به

يبدو أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، مدرب نادي خيمناسيا لا بلاتا، قد وجد طريقة فريدة من نوعها لحماية نفسه من الإصابة بفيروس كورونا

Maradona and his son aren't taking any risks with COVID ????‍????



(via @TNTSportsLA) pic.twitter.com/ZfOOo8US1a