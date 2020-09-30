(فيديو) مارادونا يحتمي من كورونا بطريقة غريبة ويرد على المستهزئين به

وكالات

يبدو أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، مدرب نادي خيمناسيا لا بلاتا، قد وجد طريقة فريدة من نوعها لحماية نفسه من الإصابة بفيروس كورونا

Maradona and his son aren't taking any risks with COVID ????‍????



(via @TNTSportsLA) pic.twitter.com/ZfOOo8US1a — Bleacher Report (@BleacherReport) September 30, 2020

وظهر مارادونا خلال قيادته من مقاعد البدلاء لفريقه في إحدى المباريات، وهو يرتدي قناعا يغطي كامل وجهه وجزءا من رأسه لحماية نفسه من العدوى بكورونا.

ولم يتضح ما إذا كان القناع يسبب إزعاجا لمارادونا أو يحول دون قيامه بعمله على أحسن وجه، ولكن اللاعب المعتزل تعرض لسخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا عدة صور للأسطورة الأرجنتيني بالقناع الغريب.

Maradona al más puro estilo Buzzlight Year ????



¡Hasta el infinito y más allá! ???? pic.twitter.com/O7EFcDceuC — Goal España (@GoalEspana) September 30, 2020

ولم يتأخر رد مارادونا على المستهزئين به، حيث كتب على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام": "اليوم غادرت منزلي بهذا القناع الذي أوصى به الطبيب. إنه نفس الشيء الذي يستخدمه بعض الأطباء. لقد فعلت ذلك بدافع الالتزام، واحتراما لجميع الذين ماتوا بسبب كورونا".

وأضاف: "وجدت بعض الاستهزاء من الكبار والصغار وبعض الصحفيين.. هؤلاء الصحفيون ينتقدونك عندما لا تهتم بنفسك، وعندما تعتني بنفسك ينتقدونك أيضا. هم أولئك الذين يضحكون على أشخاص مثلي، لكن عندما يعلنون عن عدد الوفيات (بسبب كورونا)، فإنهم يشعرون بالفضيحة".