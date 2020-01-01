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وزارة الصحة : انتشار "كورونا" سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة

الخميس 01 أكتوبر 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : انتشار "كورونا" سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة



رام الله / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة يوم الخميس إنّ انتشار فيروس "كورونا" الوبائي في فلسطين سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة مع اقتراب حلول فصل الشتاء، داعيًا المواطنين إلى الالتزام الشديد بإجراءات الوقاية اللازمة.

وأشار الشخرة، في حديثة لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إلى ارتفاع حالات الإصابة بمرض الإنفلونزا خلال فصل الشتاء؛ ما سيؤدي إلى زيادة فرص انتشار العدوى، وانتقال فيروس "كورونا".

وتابع "نتمنّى أن يكون هناك التزام من المواطنين من خلال ارتداء الكمامة، وغسل اليدين، وعدم الجلوس في أماكن مغلقة، وعدم المخالطة".

وبيّن أنّ حالات الإصابة بالفيروس الوبائي الموجودة والمتجددة بشكل يوميًا مرجعها المخالطة الكبيرة في الحفلات والمناسبات، مضيفًا "نصف العلاج هو مساعدة المواطن بالإجراءات التي نقوم بها على الأرض".

وعلى صعيد المسحات الخاصة بـ"كورونا"، قال الشخرة إنّ "الكتات" المتوفرة لدى وزارة الصحة تكفي لعشرة أيام فقط، موضحًا أنّ وزارة الصحة وجّهت رسائل لتوفير المزيد منها إلى مؤسسات دولية عديدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسيف".

وأضاف "هناك وعود كبيرة أنّه سيتم خلال الأيام العشرة المقبلة سيتم تزويدنا بالعطاءات التي أرسيت على الشركات المورّدة لفلسطين".

وشدد الناطق باسم وزارة الصحة على وجوب التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية؛ للخروج بأٌقل الخسائر في مواجهة هذه الجائحة.

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