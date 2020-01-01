لجنة دعم الصحفيين: 68 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال سبتمبر المنصرم

رام الله / سما /

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

حيث سجلت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر سبتمبر/ أيلول2020، عدة انتهاكات بحق الحريات الإعلامية والصحفيين منها ( 48 ) انتهاكاً اسرائيلياً، و( 10) انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر من ( 10) حالات من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، لمواقع وصفحات وحسابات الصحفيين الشخصية، وذلك في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

انتهاكات إسرائيلية

وزادت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر سبتمبر/ أيلول2020 المنصرم من خلال اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ( 5) صحفيين وهم الشاعرة رانية حاتم وتم الافراج عنها، محمد قاروط ادكيك وتم الافراج عنه، عبد المحسن شلالدة وتم الافراج عنه ، أسامة شاهين لا يزال معتقل، مجاهد مرداوي لا يزال معتقل.

فيما استدعت واحتجزت قوات ومخابرات الاحتلال عدد( 3 ) من الصحفيين، الى ذلك، أصدرت محكمة الاحتلال تمديد اعتقال واصدار حكم اعتقال اداري عدد(4 ) من الصحفيين الأسرى.

وفي جانب الاستهداف المتعمد والاعتداء على الصحفيين سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين أكثر من ( 11 ) حالات اعتداء واستهدافهم بالرصاص المعدني الغلف بالمطاط، وبالقنابل الصوتية والغاز السام لمنعهم من ممارسة عملهم الصحفي.

في حين منعت قوات الاحتلال الصحفيين من ممارسة عملهم المهني في تغطية انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي سجلت عدد( 10) حالات منع من التغطية و (2) حالة منع من السفر لتلقي العلاج..

وعن المداهمات والاقتحامات لمنازل الصحفيين سجل تقرير شهر سبتمبر/ أيلول2020 أكثر من( 5 ) حالات اقتحام وتفتيش وعبث بمحتويات منازل الصحفيين، تم خلالها مصادرة اكثر من (3 ) حالات تم مصادرة أجهزة حاسوب وملفات ومستندات ووثائق، وهواتف وحواسيب، وسيارة تابعة لفضائية فلسطين.

وفي جانب المضايقات والتعذيب داخل أقبية سجون الاحتلال سجل التقرير عدد( 3) حالات، كما تم فرض غرامة مالية عدد(2).

محاربة المحتوى الفلسطيني

وفي محاولة لاجتثاث الرواية الفلسطينية وشطب كل ما يتعلق بفلسطين، تفرض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيوداً ظالمة على المحتوى الفلسطيني، بضغوط من الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شهر سبتمبر/ أيلول2020 تم عرض (10) حالات من الانتهاكات حيث الحظر والحذف للحسابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون إبداء الأسباب .

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين، خلال شهر سبتمبر/ أيلول2020 المنصرم عدة انتهاكات بحق الصحفيين في الضفة المحتلة، وسجل تقرير اللجنة ( 10) حالات من الانتهاكات من قبل أجهزة امن الوقائي الفلسطينية، تم خلالها تسجيل(1) حالة اعتقال بحق الصحفي كنعان صبري كنعان، و(1) حالة استدعاء، و تسجيل (3) حالات تمديد اعتقال بحق الصحفي عبد الرحمن ظاهر، وتأجيل محاكمة عدد(2) بحق الصحفيين رامي سمارة ونائلة خليل، كما تم منع عائلة ومحامي الصحفي عبد الرحمن ظاهر من لقائه لتسجل (2 ) حالة مضايقات للصحفي لمنعه من رؤيته ذويه ومحاميه، عدا عن تسجيل عدد(1) من فرض كفالة مالية قبل الافراج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر.