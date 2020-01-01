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سواريز يهدر فرصة الفوز لاتليتكو مدريد ويقع في فخ التعادل السلبي

الخميس 01 أكتوبر 2020 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سواريز يهدر فرصة الفوز لاتليتكو مدريد ويقع في فخ التعادل السلبي



وكالات

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي مع مضيفه هويسكا اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل أتلتيكو في التغلب على هويسكا الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين وتتبقى له مباراتان مؤجلتان.

ورفع هويسكا رصيده إلى 3 نقاط من التعادل في ٣ مباريات مقابل هزيمة واحدة في المباريات الأربع التي خاضها هذا الموسم.

ورغم تألق المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز وتسجيله هدفين خلال 20 دقيقة فقط شارك فيها بديلا في المباراة الأولى له مع أتلتيكو أمام غرناطة، فإنه فشل طوال 62 دقيقة في هز شباك هويسكا رغم أنه أتيحت له فرصة سهلة لتسجيل هدف الفوز، ليتم تبديله ويدخل مكانه دييغو كوستا الذي لم يتمكن من التسجيل أيضا.

#سواريز #اتليتكو مدريد #الدوري الاسباني #هويسكا

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