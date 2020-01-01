رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الخميس، مواراة أمير الكويت الثرى وأداء الأمير الجديد اليمين الدستورية.

كما تناولت أيضا تصريحات أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب حول حرص مصر والأردن على انهاء الانقسام، وتأكيده أن الحوار مع "حماس" يهدف لإقرار آليات لبناء الشراكة عبر إجراء الانتخابات العامة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف أمير الكويت معزيا بوفاة الشيخ صباح الأحمد

- الكويت تودع أميرها الراحل رمز الدبلوماسية العربية.. والشيخ نواف يتولى السلطة

- عمان تؤكد دعمها لإقامة دولة فلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية

- فريدمان: اسرائيل أجلت تطبيق السيادة ولم تلغه

- بيت عزاء في نابلس لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

- مبعوث صيني: كلمة الرئيس عباس للأمم المتحدة تظهر الإرادة الإيجابية للفلسطينيين للمشاركة في حوار السلام

- الرجوب: مصر والأردن لديهما حرص واضح على ضرورة انهاء الانقسام

- مندلبليت: إمكانية إعلان تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للحكومة قائمة

- 8 وفيات و358 إصابة بـ"كورونا"

- 200 مليون دولار عجز "الأونروا" حتى نهاية العام الجاري

* "الأيام":

- الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف وإخطار واسعة تستهدف مساكن ومنشآت وتشرد عشرات المواطنين

- الرئيس يهاتف أمير الكويت معزيًا بوفاة الشيخ صباح الأحمد

-الرجوب: الحوار مع "حماس" يهدف لإقرار آليات لبناء الشراكة عبر إجراء الانتخابات

- بيت عزاء في نابلس لأمير الكويت الراحل

- أمير الكويت الراحل يوارى الثرى والشيخ نواف يؤدي اليمين الدستورية

- "كورونا": 8 وفيات ورصد 321 إصابة جديدة إغلاق مؤسسات ومدارس سجلت فيها إصابات

- إسرائيل: 29 حالة وفاة بـ"كورونا" و8430 إصابة جديدة

- السعودية تؤكد مجددًا دعمها للشعب الفلسطيني وتمسكها بالمبادرة العربية

- الرقم الأعلى: الأردن يسجل 1767 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- "الأونروا": ينقصنا مبلغ 200 مليون دولار حتى نهاية العام ونتواصل مع المانحين

- المرشح بايدن يسجل تقدما على ترمب في مناظرة تميزت بالفوضى والتلاسن الحاد

- سقوط 3 صواريخ بالقرب من مواقع للتحالف الدولي ومطار أربيل

- الاتحاد الأوروبي: يجب تحويل أموال المقاصة فورًا دون شروط

* "القدس":

- أمير الكويت الراحل يوارى الثرى والأمير الجديد يؤدي اليمين الدستورية

- 8 وفيات و358 إصابة بكورونا و696 حالة تعاف

- إصابة فتى بجروح حرجة في صوريف والعشرات بالاختناق خلال اقتحام بيت أمر

- الاحتلال يصادق على مشروع بناء في الحرم الإبراهيمي

- الرجوب يطلع الرئيس على نتائج الحوار مع حماس وتفاصيل اللقاءات العربية

- الرئيس يطلع ممثل الشؤون الخارجية الأوروبي على الاستعدادت لعقد مؤتمر سلام

- الاتحاد الأوروبي يقدم 10.5 مليون يورو لدفع الرواتب

- 29 وفاة و8430 إصابة جديدة بالفيروس في اسرائيل

- 200 ألف مقدسي في بيوت غير مرخصة يعيشون القلق والتوتر