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هيرتسوغ يخطط لجلب ربع مليون يهودي إلى إسرائيل

الخميس 01 أكتوبر 2020 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيرتسوغ يخطط لجلب ربع مليون يهودي إلى إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

يخطط يتسحاق هيرتسوغ رئيس الوكالة اليهودية، لجلب ربع مليون يهودي مهاجر إلى إسرائيل خلال فترة 3 إلى 5 سنوات.

واعتبر هيرتسوغ في مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية ستنشر غدًا بشكل كامل، أن هذه فرصة تاريخية للاستفادة من الوضع الحالي سواء السياسي أو الاقتصادي، ولضمان اندماج المهاجرين في المجتمع والاقتصاد.

وقال: "قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتفجر، لكن الهجرة قد تصبح إحدى الأدوات للخروج من الأزمة، فكل موجة هجرة تستلزم انتعاش ونمو اقتصادي، وهذه فرصة هائلة لإسرائيل اجتماعيًا واقتصاديًا".

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