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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الخميس 01 أكتوبر 2020 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة طالت أكثر من 20 مواطنًا.

وأفادت مصادر محلية لـ "القدس" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت الصحفي طارق أبو زيد وعدنان أبو حويلة.

كما اعتقلت القوات من بلدة عزون شرق قلقيلية، الشاب سعيد أيوب زماري وتحطمت منزل عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد غازي بشارات (28 عامًا) من بلدة طمون جنوب طوباس.

واعتقل جيش الاحتلال من محافظة رام الله، سامح حسين شيخة، وجعفر سليمان أبو عليا ومحمد جاد حسين.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال عبد الحميد أبو عاهور، وعطية عساكرة، وأحمد خالد عساكرة وأيوب درباس.

وفي مدينة الخليل، تم اعتقال إسماعيل سمير الفيومي، وعدي حسني النجار، وسليمان محمد أبو دية.

وفي مدينة القدس اعتقل الاحتلال، يزن أمجد عبيد، وسامر منذر عطية، ومنير كايد محمود، ومجد داري، وعلاء محمد عبيد، وأشرف خالد الهدة وبكر المغربي.

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