الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين ويستولي على مركبتين في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من مخيم الفوار، وبلدتي بيت امر والظاهرية، ومدينة الخليل.

وافادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: اسماعيل سمير الفيومي (17 عاما)، وعدي حسني النجار (18 عاما)، ومعتصم وائل عوض الله (18 عاما) ويزن النجار.

وأوضح الناشط الاعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين: محمد نظام اخليل (17 عاما)، وسليمان محمد ابو دية (16 عاما).

ومن بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب اشرف حسن الجبارين واستولت على مركبتين، ومن مدينة الخليل اعتقلت وهيب ابو حديد، بعد ان داهمت منزله.