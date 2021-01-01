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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

الخميس 01 أكتوبر 2020 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم. 

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد المجيد عيسى أبو عاهور (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة العين قرب كنيسة المهد، وفتشته. 

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المنطقة، بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون وقوع إصابات. 

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين احمد خالد عايش (23 عاما)، وعطية داود عساكرة (25 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في قرية العساكرة شرق بيت لحم.

#الاحتلال

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