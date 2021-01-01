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العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

الخميس 01 أكتوبر 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها



وكالات

عثر صياد على امرأة طافية فوق المياه وسط البحر قبالة سواحل كولومبيا، وذلك بعد عامين من اختفائها.

ووثق الصياد هذه اللحظة بمقطع فيديو فريد، يرصد ظهور المرأة حتى خروجها من البحر سالمة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقارير إعلامية محلية، أن المرأة فقدت الاتصال بأسرتها منذ عامين، ولم ترد أي معلومات حول مكان وجودها، حتى جرى العثور عليها يوم السبت الماضي قرب سواحل مدينة بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو.

https://twitter.com/cncnoticias/status/1310607604176084993

وكان الصيادرولاندو فيسبال أول شخص يلمح المرأة تطفو فوق البحر في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها، بعدما قضت ساعات طويلة في المياه.

ويُظهر الفيديو اللحظة التي يقترب فيها فيسبال وصديقه من المرأة العائمة التي لا تستجيب تقريبا لنداءاتهما باللغتين الإسبانية والإنجليزية، وبعد وهلة، اقتربا منها وحملها فيسبال إلى القارب.

وتعرفت السلطات على المرأة، التي قالت إنها تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاما.

#ديلي ميل #كولومبيا

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