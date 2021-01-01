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رسميا.. رابطة الدوري الفرنسي تصدر قرارها بشأن اتهام نيمار بالعنصرية

الخميس 01 أكتوبر 2020 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. رابطة الدوري الفرنسي تصدر قرارها بشأن اتهام نيمار بالعنصرية



وكالات

وقالت الرابطة في بيان أمس الأربعاء: "ذكرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية لكرة القدم، أنه ليس لديها أدلة كافية تسمح لها بإثبات جوهر الحقائق المتعلقة باللغة التمييزية".

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، أنه لن تتم معاقبة نيمار، نجم باريس سان جيرمان، وألفارو غونزاليس، مدافع مارسيليا، المتهمين بالتصريحات العنصرية خلال مباراة الفريقين في الدوري المحلي.

واتهم نيمار بتبادل تصريحات عنصرية ومعادية للمثليين تجاه الإسباني غونزاليس، ومدافع مارسيليا الآخر، الياباني هيروكي ساكاي، فيما ادعى النجم البرازيلي نيمار أن قلب الدفاع الإسباني (غونزاليس)، وصفه بـ القرد القذر" و"الأسود الملعون".

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه مارسيليا في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم التي أقيمت في الـ13 من الشهر الحالي، توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين أرغم الحكم على إشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الأول، وتسع في الثاني.

وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، باشتباكات ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو باريديس وداريو بينيديتو من جهة، وجوردان أمافي ولايفان كورزاوا من جهة أخرى، فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطرد نيمار لضربه غونزاليس بدون كرة لحظة الاشتباك.

وأوقف نيمار وباريديس مباراتين على خلفية البطاقة الحمراء، وكورزاوا ست مباريات، وأمافي ثلاث مباريات، فيما أوقف الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا أربع مباريات بسبب بصقه على غونزاليس.

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