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صور : مناورة إسرائيلية تحاكي سقوط صاروخ من غزة على فندق لمرضى كورونا

الخميس 01 أكتوبر 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : مناورة إسرائيلية تحاكي سقوط صاروخ من غزة على فندق لمرضى كورونا



القدس المحتلة / سما /

أجرت ما يسمى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، مناورة تحاكي سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، بشكل مباشر على فندق يتواجد به مرضى فيروس كورونا.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإن المناورة جرت في فندق سيتم هدمه قريبًا بمنطقة عراد بالنقب، حيث تم استخدامه من أجل الاستعداد لمثل هذا السيناريو الذي سيضطرون خلاله لإجلاء المرضى من أحد الفنادق، مع الحفاظ على السلامة الصحية للمرضى ولمن يعمل على إخلائهم.

وقال ضابط إسرائيلي، إنه جرى الاستعداد الجيد لمثل هذا السيناريو من أجل إخلاء المرضى وفق التعليمات الصحية المحددة.

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