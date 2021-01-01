الحكومة الإسرائيلية تمدد الإغلاق على وقع تظاهرات رافضة

القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلية، عند منتصف الليلة الماضية، على تمديد فترة الإغلاق لمدة 14 يومًا، وذلك حتى الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه تم التصويت عبر الهاتف على تمديد الإغلاق وتقييد النشاطات والإجراءات في الأماكن العامة وكذلك القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذا التمديد أطول ثلاثة أيام ما نص عليه قرار الحكومة بشأن الإغلاق العام.

وتم التوافق على القرار بعد جلسة صاخبة للمجلس المصغر "كابنيت الكورونا"، حيث تعالت فيها الأصوات بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الجيش ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، بشأن تمديد الإغلاق وتشديده وكذلك أزمة السماح بالتظاهرات.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية على ضرورة اتخاذ خطوات هامة من أجل تقليص عدد المرضى المتزايد يوميًا وخاصةً الحالات الخطيرة.

وتقرر منع خروج المتظاهرين لأكثر من مسافة كيلو متر واحد عن منازلهم، كما تقرر فرض غرامات مالية أشد على من يخالف التعليمات الصحية.

كما تقرر منع تجمهر أكثر من 20 شخصًا في المناطق المفتوحة، سواء الصلوات أو التظاهرات أو غيرها.

وتمت الموافقة على تلك القرارات في وقت شهدت فيه مدن تل أبيب والقدس تظاهرات رافضة للإغلاق، حيث شهدت تلك التظاهرات مواجهات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت عددًا من المتظاهرين.