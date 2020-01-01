مارك اسبر وزير الدفاع الامريكي:الصين وروسيا تسعيان لتوسيع نفوذهما في جميع انحاء العالم

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الصين وروسيا تسعيان لتوسيع نفوذهما في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك في القارة الإفريقية

وخلال كلمة ألقاها في المقبرة الأمريكية بتونس اليوم، قال إسبر إن "منافسي بلاده الاستراتيجيين وهما الصين وروسيا"، يواصلان سلوكا يقلق جيران الولايات المتحدة.

وقال إن بلاده تتطلع إلى أن تكون إفريقيا "أكثر أمنا واستقرارا لتنتج تنمية سياسية واقتصادية تقودها أنشطة تجارة واستثمار متبادلة حرة ومنصفة تحترم سيادة الدول جميعها".

وأضاف أن بلاده "تشترك مع البلدان التي تشاطرها رؤاها في محاربة المتطرفين الذين يشكلون خطرا على الاستقرار الإقليمي وعلى أوطانهم وبيدها مفتاح مواجهة هذه التحديات".

وفي زيارته إلى تونس التي تعد الأولى له إلى القارة الإفريقية، وقع إسبر اتفاقا للتعاون العسكري لمدة عشر سنوات مع تونس، وشدد على أهمية "التقارب مع تونس كشريك في مواجهة تأزم الوضع في ليبيا".

وتشارك قوات عسكرية أميركية في تدريبات مشتركة مع الجيش التونسي بانتظام، كما خصص البنتاغون دعما للجيش التونسي بنحو مليار دولار.