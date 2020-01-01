  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خبر : مارك اسبر وزير الدفاع الامريكي:الصين وروسيا تسعيان لتوسيع نفوذهما في جميع انحاء العالم

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مارك اسبر وزير الدفاع الامريكي:الصين وروسيا تسعيان لتوسيع نفوذهما في جميع انحاء العالم



وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الصين وروسيا تسعيان لتوسيع نفوذهما في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك في القارة الإفريقية

وخلال كلمة ألقاها في المقبرة الأمريكية بتونس اليوم، قال إسبر إن "منافسي بلاده الاستراتيجيين وهما الصين وروسيا"، يواصلان سلوكا يقلق جيران الولايات المتحدة.

وقال إن بلاده تتطلع إلى أن تكون إفريقيا "أكثر أمنا واستقرارا لتنتج تنمية سياسية واقتصادية تقودها أنشطة تجارة واستثمار متبادلة حرة ومنصفة تحترم سيادة الدول جميعها".

وأضاف أن بلاده "تشترك مع البلدان التي تشاطرها رؤاها في محاربة المتطرفين الذين يشكلون خطرا على الاستقرار الإقليمي وعلى أوطانهم وبيدها مفتاح مواجهة هذه التحديات".

وفي زيارته إلى تونس التي تعد الأولى له إلى القارة الإفريقية، وقع إسبر اتفاقا للتعاون العسكري لمدة عشر سنوات مع تونس، وشدد على أهمية "التقارب مع تونس كشريك في مواجهة تأزم الوضع في ليبيا".

وتشارك قوات عسكرية أميركية في تدريبات مشتركة مع الجيش التونسي بانتظام، كما خصص البنتاغون دعما  للجيش التونسي بنحو مليار دولار.

الأكثر قراءة اليوم

بايدن يثير الجدل بعد قوله "إن شاء الله" خلال مناظرته مع ترامب... فيديو

الطيراوي يرد على تصريحات مجدلاني حول قضية موظفي السلطة بغزة.."خلافية وليست ضمن صلاحياته "

التيار الاصلاحي يرد على تصريحات عزام الأحمد بشأن القيادي محمد دحلان

اسعار العملات مقابل الشيكل

أمير الكويت الجديد يبكي في أول كلمة له بعد أداء اليمين ... فيديو

في أول مناظرة رئاسية .. ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات الشخصية

شاهد: الجيش المصري ينشر فيديو يكشف عن أقوى سلاح من نوعه

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة

خطة لعلاج 5000 اصابة خطيرة.. نتنياهو: الخروج من الاغلاق سيكون تديجيا ويمكن ان يستمر عاما

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

4

مع انتهاء “الغفران السنوي”: ألا يستحق الفلسطينيون اعتذاراً من “مملكة قتلة الأبرياء”؟

الرجوب: اجتماع الامناء العامين للفصائل لم يحدد بعد.. وتوافقنا مع حماس على التوجه بمسارين