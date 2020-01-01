هنية يهاتف أمير الكويت نواف الأحمد الصباح

غزة / سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الأربعاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث قدم له وللشعب الكويتي الشقيق التعازي والمواساة بالمصاب الجلل رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.



ووفق موقع حماس الالكتروني، فقد استحضر هنية، مواقف الكويت والأمير الراحل الثابتة في دعم القضية والشعب الفلسطيني، متمنيا في الوقت نفسه الشيخ نواف الأحمد الصباح التوفيق والسداد، مؤكدا الثقة بأن الكويت ستظل تحت قيادته وفية لقضايا الأمة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني.



من جانبه عبر أمير دولة الكويت عن تقديره لهذه المواقف، وأكد على البقاء أوفياء لميراث الأمير الراحل والسير على خطاه في دعم القضية الفلسطينية.

