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29 وفاة و8430 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
29 وفاة و8430 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 243,895 إصابة، وارتفاع الوفيات إلى 1552 حالة وفاة، بعد تسجيل 29 حالة وفاة جديدة و 8430 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن من بين إجمالي الإصابات هناك 821 مصاباً وصفت حالتهم بالخطيرة، بينهم 212 مصاباً موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 174232 مصاباً.

وبذلك يكون عدد الإصابات النشطة حاليا في إسرائيل 68110 إصابات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت وفاة 17 شخصاً بكورونا المستجد، وتشخيص 5,443 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة قبل الماضية، أي خلال 18 ساعة.

وقدّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الرفع التدريجي للتقييدات التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا قد يستغرق 6 أشهر، فيما قال إن حكومته قد تتمكن من الحصول على لقاح خلال شهرين أو ثلاثة.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة قبل الماضية حتى الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، بلغ 41,998، علماً بأن يوم أمس، شهد تشخيص 4,972 إصابة، بعد إجراء 34,557 فحصا.

#فيروس كورونا #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية

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