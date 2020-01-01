ارتفاع مقلق - وفاة و٩٨ اصابة جديدة بكورونا في القدس

القدس المحتلة / سما /

أفاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا بالقدس تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم لمواطن من صورباهر ليرتفع عدد المتوفين الى ٦٦ منذ بداية الجائحة.

وأشار الجبريني إلى ان مدينة القدس تشهد يوميا حالات وفاة للأسبوع الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي الفيروس وهو ما يعد مؤشر مقلق.

واضاف الجبريني ان عدد الاصابات عاد للارتفاع حيث تم تسجيل ٩٨ اصابة جديدة اليوم في ضوء العودة لاجراء عدد من الفحوصات مقارنة مع اليومين الماضيين.

وذكر الدكتور الجبريني ان عدد حالات الشفاء وصل الى حوالي ٤٨ حالة ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة الى ١١٥٠ حالة.

وعاد الطبيب المقدسي الجبريني وكرر نداء وحدة مكافحة كورونا في القدس ووزارة الصحة للمواطنين بالمبادرة لاجراء الفحوصات قبل حلول فصل الشتاء وأمراضه التنفسية.

كما أكد على أهلنا المقدسيين وجوب اتباع الاجراءات الصحية بارتداء الكمامة ، مواصلة التعقيم والحرص على التباعد الاجتماعي.